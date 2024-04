Eine Wandschmiererei kündigt einen Anschlag für Dienstagabend an.

Gegen das Donauzentrum in Wien-Donaustadt gibt es eine Terrordrohung. Eine in schlechtem Deutsch verfasste Wandschmiererei kündigte einen Anschlag für Dienstagabend an, der Wortlaut der mit zahlreichen Beschimpfungen durchsetzten Schmiererei deutet auf einen islamistischen Hintergrund hin.