Wiener Kurs: Aufstand gegen Ludwigs Härte

Der Kurs der Härte in Sache Corona bringt Bürgermeister Ludwig unter Druck.

„Bisher hat Michael Ludwig die Corona-Krise ja sehr gut gemanagt. Aber jetzt reicht es. Wir brauchen faire Bedingungen in der Nacht-Gastro, sonst brauchen wir in Wien gar nicht aufsperren“, kritisiert Stefan Ratzenberger, Sprecher der Klub-Szene, den Härte-Kurs des Bürgermeisters bei 2G- oder sogar 2G-plus beim Wiederaufsperren der Gastro.



„Das wird in eine Massenflucht nach Nieder­österreich, wenn dort alle G-Regeln fallen", so Ratzenberger.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!