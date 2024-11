Gerngross zeigt sich im Lichterglanz

Einer der traditionsreichsten Shopping-Tempel Wiens hat sich wieder festlich herausgeputzt.

Generationen von Familien in Wien freuen sich jedes Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtungen und die speziellen Auslagen der großen Kaufhäuser, von denen es ohnehin nur mehr wenige gibt. Nun ist es in der Mariahilfer Straße bei Gerngroß wieder soweit: Die Außenbeleuchtung für den Advent ist zeitgleich mit der Beleuchtung der Geschäftsstraßen eingeschaltet worden. Die gesamte Fassade ist von einem glitzernden Gitter umgeben, in dem sich Weihnachtsbaum-Motive befinden.

Deko bringt Kaufstimmung

Eine kürzlich durchgeführte Studie des Linzer Market Instituts im Auftrag des Gerngross-Betreibers SES bestätigt die Bedeutung der festlichen Gestaltung im stationären Handel. Demnach sind Dekorationen und Lichter entscheidend für die Weihnachtsstimmung und besonders wichtig für 83 Prozent der Frauen und 77 Prozent der Männer. Gerade jüngere Menschen fühlen sich durch dekorative Lichtelemente und Weihnachtsbäume besonders angesprochen. „Licht und Atmosphäre sind weit mehr als reine Dekoration – sie schaffen Momente des Innehaltens und laden zum Genießen ein. Unsere festlich gestaltete Shopping-Mall bietet ein besonderes Erlebnis, das nur die Weihnachtszeit im stationären Handel bieten kann“, so ein Gerngroß-Sprecher.

Highlights und Services

Neben der ansprechenden Atmosphäre dürfen sich die Besucher:innen auch in diesem Jahr auf die bevorstehenden weihnachtlichen Highlights im Kaufhaus freuen. Neben einem Weihnachtsmarkt und einem Schmuckstand ab 25.November, wird auch wieder der beliebten Gerngross-Adventkalender im 2. OG zu finden sein. Zudem haben die Kund:innen die Möglichkeit die Einpackstation ab 7.Dezember während der Center-Öffnungszeiten zu nutzen.