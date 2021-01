Der Gedenkstein soll an den Zusammenhalt der Wiener in der Terrornacht erinnern.

Der 2. November 2020 hat einen tragischen Fixplatz in den Wiener Annalen. Bei dem terroristischen Anschlag in der Innenstadt kamen vier Menschen ums Leben, mehr als 20 wurden teilweise schwer verletzt, der Attentäter wurde nach wenigen Minuten von der Polizei gestellt und erschossen. Der Gedenkstein wird sich auf dem Desider-Friedmann-Platz – einem der Tatorte – befinden, kündigte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag an. Ludwig hatte zu Mittag in Begleitung der Stadtregierung – auch die nicht amtsführenden Stadträte der Oppositionsparteien waren anwesend – eine Gedenkminute auf dem Desider-Friedmann-Platz abgehalten.

„Die Opfer werden nicht vergessen sein“ , so Ludwig. Der ein Meter hohe Hartberger Granitstein soll nach dem Lockdown im Zuge einer „würdigen Veranstaltung“ mit den Angehörigen der Opfer aufgestellt werden. Die Schriftstellerin Monika Helfer wird einen eigens für diesen Anlass verfassten Text vortragen.

Gleichzeitig wurden die Kerzen, Blumen, Kränze und allerhand Devotionalien, die nach dem Anschlag von der Bevölkerung an den Tatorten niedergelegt wurden, eingesammelt. Diese seien „witterungsbedingt sehr beeinträchtigt“, so Ludwig. Einen Teil davon erhält das Haus der Geschichte Österreichs zur Archivierung. Das Wien Museum hat die Gedenkorte auch fotografisch festhalten lassen.

