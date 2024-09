"Wiener Original" im Kleingarten ermordet: Verdächtiger in der Slowakei gefasst

Der Verdächtige wurde in der Slowakei gefasst und sitzt jetzt in Haft. Es handelt sich um einen 52-jährigen Mann.

Der Mann, der mittlerweile in Haft sitzt, hat auch die slowakische Staatsbürgerschaft. Die Ermittler kamen ihm mit einer DNA-Sicherung auf die Spur.

Einbruch in ihr Kleingartenhäuschen

Die 91-jährige Frau, die an der Alten Donau bei einem Einbruch in ihr Kleingartenhäuschen getötet worden ist, kam durch stumpfe Gewalt gegen ihren Kopf ums Leben. Das ergab die Obduktion am Leichnam der rüstigen Seniorin.

Opfer lag in ihrem Bett

Die leblose Wienerin wurde von Angehörigen in der Kleingarten-Anlage am Bahndammweg gefunden: Das Opfer lag in ihrem Bett und sie wies Kopfverletzungen auf, die auf stumpfe Gewalteinwirkung hindeuten.

"Wiener Original"

Ein Notarzt der Berufsrettung konnte nur noch den Tod der verwitweten Frau feststellen. Gefunden wurde sie durch Angehörige. Die ursprüngliche Annahme der Ermittler, dass Grete K. mit Fäusten oder einem Gegenstand von einem oder mehreren Eindringling(en) erschlagen worden war, wurde nun auch von den Ergebnissen der Obduktion bestätigt. Die Frau war ein "Wiener Original", vif und gesprächig und höchst agil für ihr Alter, wie alle Nachbarn des Grätzels bei der U6-Station Neue Donau und der Arbeiterstrandbadgasse betonen.