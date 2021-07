Kleinkind (1) stürzt aus Fenster: tot

Ein 1-Jähriger stürzte aus einem offenen Fenster und erlag seinen Verletzungen.

. Als die Rettung am Sonntag kurz nach 21 Uhr eintrifft, war der Bub (1) noch am Leben. „Er hat schwer geatmet“, berichten Nachbarn, die mit ihren Hunden unterwegs waren und sofort Alarm schlugen. Mehrere Polizeistreifen sind in der Nähe.Als sie per Funk vom Unfall erfahren, rasen sie los, fahren quer über die Wiese des Gemeindebaukomplexes in der Prager Straße. Kurz darauf trifft die Rettung ein.