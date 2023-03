Klima-Aktivisten haben aus Protest gegen die Gaskonferenz in Wien das Wasser im Donaukanal grün eingefärbt.

Bereits vor Beginn der Gaskonferenz in Wien kommt es zu Protest-Aktionen von Klimaschützern. Am Samstagvormittag haben Mitglieder der Gruppierung "Extinction Rebellion" die Salztorbrücke beim Schwedenplatz blockiert und ein Färbemittel in den Donaukanal geschüttet, sodass sich das Wasser giftgrün färbte.

Mehrere Teilnehmer seilten sich zudem von der Brücke ab, an den Seilen befestigt war ein Banner mit der Aufschrift: „Raus aus Gas und Öl“.

Noch mehr Protestaktionen werden aber eigentlich erst am Sonntag erwartet. Angemeldet wurden aber keine Veranstaltungen, hieß es von Seiten der Polizei. Die europäische Gaskonferenz soll zwischen 27. und 29.3. in einem bisher unbekannten Hotel in der Wiener Innenstadt stattfinden. Ab Montagfrüh werden vor allem im Stadtzentrum wieder Protestaktionen erwartet. Verena Gradinger, Sprecherin des zivilgesellschaftlichen Bündnisses „Blockgas“, rechnete in einer Aussendung mit „Hunderten Demonstrierenden, die zu den Protesten nach Wien anreisen“.

Die Polizei warnt: In der Innenstadt muss in den kommenden Tagen „mit spürbaren Verkehrsbehinderungen“ gerechnet werden. Empfohlen wurde daher, die Öffis zu nutzen.