Aktivisten der Letzten Generation klebten sich beim Wien-Marathon kurz nach dem Start auf die Fahrbahn. „Wir laufen in einen sozialen Kollaps. Sehenden Auges schmilzt uns die Demokratie weg. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Wenn die Regierenden tatsächlich unsere Zivilisation schützen wollen, müssen sie Überlebensmaßnahmen setzen“, schrieb die Organisation dazu auf Twitter.

???? MARATHON INTERRUPTED: WE ARE RUNNING INTO A SOCIAL COLLAPSE



Eyes wide open, democracy is melting away from us. It's a race against time.



If those in power really want to protect our civilization, they must take the first survival measures.#A22Network #VCM2023 pic.twitter.com/nNdUE4ZrVw