Klima-Kleber sorgen für Verkehrs-Kollaps in Wien

Aktivisten der Letzten Generation versammeln sich auf der Autobahn A2 und protestierten auf der Fahrbahn stadteinwärts.

Protestaktionen gegen die Klimapolitik haben Montagfrüh den Verkehr in und nach Wien über weite Strecken lahmgelegt. Laut ÖAMTC waren Aktivisten an mehreren neuralgischen Punkten ab 7.45 Uhr im Einsatz und sorgten für umfangreiche Staus. Betroffen waren demnach unter anderem die Südautobahn (A2) beim Knoten Vösendorf Richtung Wien mit mehr als zehn Kilometer Stau und über einer Stunde Zeitverlust. Auch auf den Ausweichstrecken B16 und B17 gab es Staus.

1/ +++breaking+++ ???? Heute haben wir uns auf der A2 angeklebt. Wir sind dem Verkehr und der Wut der Menschen entgegengetreten, um auf die eskalierende Klimakrise aufmerksam zu machen. ???? #LetzteGeneration #A22Network pic.twitter.com/tckh28NkBl — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 20, 2023

Zahlreiche Blockaden

Ebenso blockiert war die Westeinfahrt auf Höhe Auhof. Das führte auch auf der Ausweichstrecke Hauptstraße/Linzer Straße zu umfangreichen Staus von etwa vier Kilometern stadteinwärts. Blockadeaktionen gab es zudem auf der Südosttangente (A23) beim Altmannsdorfer Ast vor dem Kreuzungsbereich Altmannsdorfer Straße und bei den Abfahrten Handelskai in beiden Richtungen. Dazu war auf der Raffineriestraße die Abfahrt von der A23 und der Donauuferautobahn (A22) in Richtung Lobau gesperrt, was zu Staus auf allen umliegenden Straßen führte.

Lorenz Trattner (24, Student), erklärt: "Wir protestieren hier, weil wir keine andere Wahl mehr haben. Unsere Regierung ignoriert die verheerenden Folgen durch die Klimakatastrophe noch immer. Unsere Zukunft steht auf dem Spiel, und wir fordern die Bundesregierung auf, jetzt zu handeln. Lösungen gibt es genug: Der Klimarat schlägt 93 vernünftige Ideen vor. Zeit, dass Nehammer zu arbeiten beginnt!"

Afra Porsche (25, Studentin), klebte sich ebenfalls auf die A2 und ergänzt: "Die Klimakrise ist keine abstrakte Bedrohung mehr, sie passiert jetzt. Wir haben gesehen, wie Städte unter Wasser stehen und Wälder in Flammen aufgehen [2]. Nehammer ist es seinen Wähler:innen schuldig, das eigene Regierungsprogramm und geltende internationale Verträge einzuhalten. Aber nichts von alldem passiert. Es ist zum Verzweifeln – darum habe ich mich heute auf die Autobahn geklebt - ich weiß einfach nicht mehr weiter!”