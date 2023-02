Ehrenmord: Bester Freund erschießt Ex-Teamspieler

Ehrenmord: Familienvater drehte durch und erschoss Ex-Nationalteam-Spieler.

Wien. Schauplatz des schrecklichen Verbrechens am Mittwochvormittag war die Etrichstraße im 11. Wiener Gemeindebezirk.

Die einst besten Freunde Orhan S. (†46) und der ehemalige ÖVP-Bezirksrat sowie Ex-Nationalteam-Fußballer Volkan Kahraman (†43) trafen sich im Cafe La Strada. Dort entbrannte offenbar ein heftiger Streit zwischen den beiden Austro-Türken. Wie ÖSTERREICH erfuhr ging es dabei vermutlich um eine Frau – laut Zeugen um die Ehefrau des mutmaßlichen Schützen.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann auf die Straße. Orhan S., der eine Installateurfirma leitet und zwei Kinder hat – ein kleines Mädchen und einen kleinen Buben – geriet so sehr in Rage, dass er eine Pistole zog und damit seinem engen Freund auf einem Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen aus nächster Nähe in den Kopf schoss. Danach richtete er sich selbst. Die Beamten stellten die Tatwaffe sicher, es handelt sich um eine kleine Faustfeuerwaffe.

„Wir wissen nicht, wo er die Waffe her hatte. Er war ­einer der liebsten Menschen. Damit hätten wir niemals gerechnet“, so eine nahe Angehörige des mutmaßlichen Killers zu ÖSTERREICH verzweifelt kurz nach der schrecklichen Bluttat.

Motiv könnte mögliches Eifersuchts-Drama sein

Tatort. Die Bestürzung über den Tod des zwei­fachen Vaters Volkan Kahraman ist groß: Am Tatort versammelten sich Familie und Bekannte. Die Situation drohte kurzfristig zu eskalieren. Die Polizei musste Angehörige beider Seiten trennen und den Tatort großräumig absperren. Die Ehefrau des getöteten Fußballers schrie: „Hat es sich gelohnt, nur wegen einer Frau?“ Dem Streit dürfte ein Verhältnis von Kahraman und der Ehefrau von Orhan S. zugrunde liegen, heißt es aus der ­Familie des Schützen.

Kahraman spielte 2002 im ÖFB-Nationalteam unter Hans Krankl drei Länderspiele. 2017 kandidierte er für die ÖVP bei der ­Nationalratswahl.

Aylin Simsek, Yasin Sahin