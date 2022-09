Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben zu Schulbeginn den Wiener Gürtel blockiert. Sie fordern Tempo 100 auf der Autobahn.

Mega Stau im Frühverkehr – und das auch noch am ersten Schultag: Am Montagvormittag haben sich Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" auf der Fahrbahn am Gürtel (Höhe Grundsteingasse) festgeklebt, um den Verkehr zu blockieren. Sie fordern Tempo 100 auf Österreichs Autobahnen als Sofortmaßnahme gegen den Klimakollaps.

Tempo 100 gefordert: #LetzteGeneration legt Gürtel lahm

Diese Untätigkeit ist erschreckend!

Wir stehen kurz vor einem #Klimakollaps und die Regierung ist noch immer nicht bereit, einfachste Maßnahmen wie das #Tempolimit100 auf der Autobahn, durchzusetzen. pic.twitter.com/URZjnRYP1f — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) September 5, 2022

Update: Die Polizei hat die Fahrbahn inzwischen wieder geräumt. Der Stau hat sich bereits aufgelöst.