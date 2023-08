Die Massenvergiftung dürfte durch die Abgase einer benzinbetriebenen Baumaschine ausgelöst worden sein, die in einem ungelüfteten Raum betrieben wird.

Wien. Laut Notruf um 8.45 Uhr ging klagten insgesamt sieben Männer im Alter von 16 bis 57 Jahren über Schwindel und Kopfschmerzen. Mehrere Teams der Berufsrettung Wien, darunter auch die Sonder-Einsatz-Gruppe (SEG) und die Mobile Leitstelle (MLS) rückten zum Einsatz in einem Pharma-Betrieb in der Effingergasse in Ottakring aus.

Beim Eintreffen der ersten Helfer waren alle Betroffenen bereits aus dem verrauchten Raum ins Freie geflüchtet. Sie klagten über verschiedene Symptome, von leichtem Unwohlsein, Kopfschmerzen und Schwindel bis hin zu schwerer Atemnot. Ein 39-jähriger Arbeiter erlitt eine schwere Kohlenmonoxidvergiftung und musste vor Ort stabilisiert werden. Sechs der Männer mussten mit unterschiedlich stark ausgeprägten Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus.