× Kompletter Verkehrs-Kollaps in Wien

Der Feiertag und das lange Wochenende machen sich auf den Straßen Wiens bemerkbar: Es kam zu einem Stau-Chaos. Teilweise betrug der Zeitverlust bis zu 40 Minuten.

Wien. Am Mittwoch kam es in der Bundeshauptstadt am Abend zu einem Verkehrs-Kollaps. Im gesamten Wiener Stadtgebiet mussten Autofahrer mit großen Verkehrsverzögerungen rechnen. Teilweise betrug der Zeitverlust bis zu 40 Minuten – so etwa auf der Südosttangente Wien, Inzersdorf Richtung Kagran. Aber auch auf der Südosttangente Stockerau Richtung Wien gab es einen Stau.

Überblickskarten zum Stau-Geschehen zeigen den Verkehrs-Kollaps:

© staumelder-karte.at ×

© Asfinag ×

Staus auch in anderen Bundesländern

Auch in anderen Bundesländern mussten Autolenker heute Geduld beweisen. So staute es etwa auf der Brenner-Autobahn, Innsbruck Richtung Brenner-Autobahn und auf der Brenner-Autobahn, Innsbruck Richtung Kufstein.

Auf der Südautobahn A2 im Großraum Hartberg kam es zu Staus und in Oberösterreich kam auf der A1 zu einem Unfall.