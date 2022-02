Kriminal-Rätsel um junge Witwe im Koma

Nachdem sie ihre Tochter in den Kindergarten gebracht hatte, kam es zu dem bisher nicht geklärten ''Vorfall''.

Wie ÖSTERREICH erfuhr, spielt(e) sich das Drama um eine Wienerin im Bezirksteil Jedlersdorf in Floridsdorf ab. Dort wurde, wie die Polizei erst jetzt auf Anfrage bestätigte, vergangenen Donnerstag eine Bewohnerin aufgefunden.



Es war 8.45 Uhr in der Früh, als ein Passant die allein­erziehende Witwe – die den Kindsvater und Ehemann vor einem Jahr an eine Erkrankung verloren hatte – offenbar ohne Bewusstsein und schwer verletzt im Hof vor der Tür zu ihrer Stiege entdeckte.



