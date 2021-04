Kult-Eissalon Tichy schließt aus "Angst vor Corona"

Der Andrang war so groß, dass der Eissalon aus Sicherheitsgründen zusperrte.

Favoriten. Das schöne Wetter und der nahende Lockdown brachten in den letzten Tagen einen großen Ansturm auf den Eissalon Tichy am Reumannplatz. Zu groß. Hundert Meter lange Schlangen, kein Abstand, wenig Masken waren die Folge.



Nun hat sich der Eissalon dazu entschlossen, vorübergehend freiwillig zu schließen. Denn eigentlich wäre ja Take-away grundsätzlich auch während der Osterruhe erlaubt.



