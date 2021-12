Kurzschluss löste Brand in Wiener Wohung aus

Drei Personen wurden ins Krankenhaus transportiert.

Ein Kurzschluss an einer Steckerleiste hat Ermittlungen zufolge in der Nacht auf Montag einen Brand in einer Wohnung in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) ausgelöst. Das Feuer war nach Polizeiangaben kurz vor 1.30 Uhr ausgebrochen. Ein Bewohner verständigte die Einsatzkräfte und brachte seine Eltern aus dem Gebäude, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Die umliegenden Wohnungen wurden evakuiert. Drei Personen wurden ins Spital gebracht, wie auch die Feuerwehr berichtete.

Die betroffenen Personen dürften laut Exekutive leichte Verletzungen erlitten haben. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.