Beleidigung: "ZiB"-Star Armin Wolf vor Gericht

Am Donnerstag musste sich Armin Wolf vor Gericht für seinen Tweet erklären.

Wien. Nicht gerade gut gelaunt nahm ZiB-Star Armin Wolf am Donnerstag auf der Anklagebank Platz: Der Medien-Rummel am Wiener Handelsgericht war jedenfalls groß. Wolf wurde wegen eines Tweets, in dem er Inserenten als „­Coronaleugner“ titulierte, von Anwalt Michael Brunner wegen Beleidigung verklagt.

Laut eigener Aussage ­hätte Wolf nur Kritik an der Zeitung Kurier, der das Inserat abdruckte, üben wollen. Das mit Spannung erwartete Urteil soll aber erst in vier bis acht Wochen fallen.