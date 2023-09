Leiche unter Bett erinnert an Fall "ums Eck"

Bei den Ermittlungen nach dem Fund einer 83-Jährigen, die tot unter ihrem Bett in einer Wohnung in Neubau gefunden wurde, werden sie an einen ganz ähnlichen Fall nur wenige hundert Meer im selben Bezirk erinnert - der noch ungeklärt ist!

Wien. Freitagabend wurde die 83-jährigen Ilse F. tot in ihrer Wohnung in der Neubaugasse aufgefunden. Fremdverschulden kann nach wie vor nicht ausgeschlossen werden. Möglich, dass ein Täter der Frau, die immer mit Rollator unterwegs war, ausspioniert hat und dann über die offenen Fenster der Erdgeschoßwohnung im Innenhof zum Opfer vorgedrungen ist. Der mögliche Mord erinnert jedenfalls daran, dass nur drei Straßen weiter vor mehr als einem Jahr die Pensionistin Christina R. in der Bandgasse auf schreckliche Weise ums Leben gekommen ist - und der Fall trotz Auslobung von 50.000 Euro Belohnung für Hinweise bis heute nicht geklärt ist. Der oder die Täter kamen damals im Mai 2022 als Home Invasion-Eindringlinge, läuteten an und fielen brutal über die 79-Jährige her. © zVg Mordopfer Christina R. Die Frau wurde niedergeschlagen, sexuell missbraucht und möglicherweise ausgeraubt. Mit letzter Kraft rief sie eine ihrer beiden Töchter an und hauchte: "Ich glaub, ich bin überfallen worden", kann sich aber an nichts erinnern. Sie kam ins Spital und verstarb dort 5 Tage später. Ob die beiden Fälle zusammenhängen, ist derzeit völlig ungewiss. (kor)