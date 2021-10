× Lenker beschädigt bei Crash in Wien 6 parkende Autos

Der Lenker krachte in der Landgutgasse in eine Reihe abgestellter Autos.

Wien. Dieser spektakuläre Auto-Unfall ereignete sich bereits am Samstagabend: Ein Audi-Lenker krachte mit seinem Coupé in der Landgutgasse im 10. Bezirk in einer reihe geparkter Autos. Bei dem Crash wurden die Pkws ineinander gedrückt – damit zerstörte der Unfall-Lenker bei dem Crash gleich 6 Autos auf einmal. Zwei Personen wurden dabei verletzt: Eine leicht und einer weitere Unfallperson wurde mit Verdacht eines Armbruches ins Spital gebracht.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unbekannt.