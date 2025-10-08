Lichtblicke-Festival: Wien lässt Geschichte leuchten

Das Festival “Wiener Lichtblicke 2025" eröffnet am 10. Oktober in der Breitenfelder Kirche und läuft bis zum 18. November. Die 90-minütigen Licht&Schatten-Touren in acht Bezirken laden dazu ein, Orte und Zeitgeschichte im Licht der Kunst zu entdecken.

Wien erstrahl am Abend noch heller. Am 10. Oktober beginnt im Rahmen des Festivals ""Wiener Lichtblicke 2025" mit den Licht&Schatten-Touren ein Projekt, das Kunst und Demokratie im Alltag erlebbar machen will. Aus vertrauten Straßen, Plätzen und Mauern entstehen Lichtleinwände, und die Bürgerinnen und Bürger selbst gestalten den neuen Blick auf ihre Stadt.

© Helmut Prochart

In insgesamt 13 geführten Touren durch acht Wiener Bezirke öffnen sich Räume, in denen Geschichte aufleuchtet. Die Spuren der Besatzungszeit, die Meilensteine der Staatsverträge und der lange Weg zum Frauenwahlrecht werden durch Projektionen sichtbar, die auf Häuserwände, Gehwege und Fassaden geworfen werden.

Teilnehmenden erschaffen Kunstwerke

Vertraute Orte erzählen plötzlich neue Geschichten. "Licht und Kunst schaffen die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit mit anderen zu erleben", sagte Victoria Coeln, die Lichtkünstlerin und Initiatorin des Projekts. Die Teilnehmenden bedienen Projektoren, wählen Motive internationaler Künstlerinnen und Künstler und verwandeln so ihre Umgebung in lebendige Lichtkunst.

Doch bei aller Schönheit geht es nicht nur um Ästhetik. Die Touren laden zum Mitdenken ein und stellen Fragen, die weit über Kunst hinausgehen. Wer gestaltet den öffentlichen Raum? Wie sichtbar ist Demokratie im Alltag? Was bedeutet Teilhabe heute? Die Touren sind kostenfrei, barrierefrei und offen für alle.

Die Eröffnung am Freitag, dem 10. Oktober, beginnt um 18:30 Uhr vor der Piaristenkirche am Jodok-Fink-Platz. Die erste Licht&Schatten-Tour führt durch die Josefstadt bis zur Breitenfelder Kirche. Dort erleben die Teilnehmenden ab 19:15 Uhr eine Klanginstallation mit Stimmen, Musik und Literatur.