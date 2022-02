Liebespaar in Wohnung erstochen

Die näheren Umstände um den Fund zweier Leichen geben Rätsel auf.

Wien. Eine Nachbarin hatte Gabi H. (58) und ihren Geliebten Erwin R. (60) noch am Freitagnachmittag gemeinsam gesehen. Händchen haltend spazierte das Paar durch den Hof der großen Wohnanlage.

Sonntagfrüh gegen 3 Uhr alarmierte der unmittelbare Nachbar der Frau die Polizei. Er hatte sich nach eigenen Angaben Sorgen um Gabi H. gemacht, besaß einen Schlüssel zu ihrer Wohnung im Erdgeschoß an der Kürschnergasse 5 in Wien-Floridsdorf und ging nachsehen. Dann die schreckliche Entdeckung hinter Tür Nr. 4. Die Mutter eines behinderten Buben lag tot in ihrer Küche, der Freund im Wohnbereich. Beide Leichen wiesen Schnittverletzungen auf.

Laut Polizeisprecherin Barbara Gass wurden bei Gabi H. Schnitte in der Armbeuge, bei Erwin R. am Hals festgestellt. Tatwaffe soll ein Küchenmesser gewesen sein.

Entscheidende Frage: Wer stach zuerst zu?

Doch welches Drama sich in der Wohnung abgespielt hatte, war für die Mord-Ermittler des LKA Nord am Sonntag zunächst noch völlig unklar. Hat Gabi H. ihren Freund getötet und sich anschließend selbst das Leben genommen? War es vielleicht umgekehrt? Oder kommt doch noch ein Dritter als möglicher Täter ins Spiel? Auf Letzteres deutete nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts hin. Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion der beiden Leichen angeordnet, erhofft sich hierdurch nähere Erkenntnisse.