Zirkus-Pony zum Betteln missbraucht - mit Seil gewürgt

In Wien-Simmering musste ein Zirkus-Pony mit einem Mann stundenlang um Geld betteln - danach wurde es mit einem Seil gewürgt und in ein Fahrzeug gezerrt.

Wien - Aktivisten des Verein gegen Tierfabriken (VGT) beobachteten einen Mann, der am Samstag stundenlang mit einem weißen Pony am Enkplatz in Wien-Simmering stand und mit dem Tier Geld für den Zirkus Safari sammelte. Das Pony bekam laut Zeugenberichten nichts zu trinken und durfte sich nicht ausrasten. Die Aktivisten riefen die Polizei und zeigten den Mann wegen Tierquälerei und Verstoß gegen das Tarnsportgesetz an.

Nachdem die Polizei die Daten des Mannes aufgenommen hatte, zerrte der Mann das Pony an einem Seil in einen weißen Transporter. Wie auf dem Foto zu sehen ist, sträubte sich das Tier, worauf der Mann Gewalt anwandte.

© VGT

© VGT

Es war bereits das dritte Mal in nur einem Jahr, dass der VGT Anzeige gegen den Zirkus Safari einbrachte. Der Zirkus steht weiterhin am Verteilerkreis in Wien-Favoriten, wo die Tiere täglich dem Lärm und den Abgasen des mehrspurigen Kreisverkehrs ausgesetzt sind.