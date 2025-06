Bühne frei! ImPulsTanz mit 49 Events an 32 Tagen

Der Auftakt findet mit dem Tanztheater Wuppertal im Burgtheater und einem Open Air im Museumsquartier statt.

Sommerzeit ist ImPulsTanz-Zeit: Und so präsentierte das Vienna International Dance Festival am Mittwoch sein dichtes Programm, das von 10. Juli bis 10. August mit 49 Produktionen an 18 Spielstätten aufwartet. Die Festivaleröffnung im Burgtheater bildet der Dreifachabend "Club Amour" des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch mit Terrain Boris Charmatz. Zu den weiteren Höhepunkten zählen Arbeiten von Sasha Waltz, der Akram Khan Company und Anne Teresa De Keersmaeker.

Highlights mit Waltz, Akram Khan und De Keersmaeker

Am 11. Juli steht im Museumsquartier unter freiem Himmel die Street-Dance-Produktion "Level Up" von Amala Dianor auf dem Programm, die mit elf Tanzenden und treibendem Sound von Awir Leon die vitalen Ausdrucksformen des Hip-Hop und Street Dance inszenieren will. Sasha Waltz bringt - zu Livemusik von The Young Gods - ihre Interpretation von Terry Rileys "In C" am 23. Juli im Burgtheater zur österreichischen Erstaufführung, die Akram Khan Company bringt am 29. Juli ebendort "Thikra: Night of Remembering" erstmals nach Österreich. Dabei vereint der Starchoreograf die Tradition des indischen Bharatanatyam-Tanzes mit zeitgenössischen Rhythmen und Gesten.

Für "Come Back Again" fordert Doris Uhlich am 21. Juli im Akademietheater die 82-jährige Susanne Kirnbauer-Bundy, ehemalige Primaballerina der Wiener Staatsoper, zum Tanz auf. In einem Duett mit Rosas-Tänzer Solal Mariotte geht Anne Teresa De Keersmaeker am 28. Juli im Akademietheater in "Brel" den zeitlosen Chansons Jacques Brels nach. Eine "Straftat mit Stil" wird mit "Crime Body" von Ivo Dimchev im Nest, der zweiten Spielstätte der Wiener Staatsoper, angekündigt.

Im Volkstheater steht am 19. Juli die Weltpremiere von "Último Helecho" auf dem Programm, wobei indigene argentinische Tänze mit europäischem Barock verbunden werden. Weitere Highlights sind u.a. Arbeiten der Cie. Marie Chouinard ("Magnificat & BodyremixRemix" im Volkstheater) und Meg Stuart, die mit Francisco Camachos "steal you for a moment" ins Schauspielhaus Wien bringt. Zudem präsentiert sie in der Roten Bar im Volkstheater ihr neues Buch "Let's Not Get Used to This Place".

Workshops und Research Projects

153 internationale und nationale Dozentinnen und Dozenten leiten die 257 Workshops und Research Projects, das Symposium "LACE #3: Materialising Touch" versammelt Expertise aus Kunst, Forschung und Aktivismus. Die "Party Nights" am 18. und 19. Juli im Arkadenhof des Wiener Rathauses sowie die Festival Lounge im Burgtheater Vestibül bieten ein vielfältiges Musikprogramm mit über 60 DJs und zehn Liveacts. Die unter dem Titel "Public Moves" firmierenden kostenlosen Tanzklassen unter freiem Himmel laden wieder Tanzbegeisterte jeden Alters zum Mitmachen ein.