Für 60 Sommerabende: Augarten wird zum Freiluft-Kino

Ab 26. Juni heißt es wieder: Film ab im Naturgarten des Filmarchiv Austria.

An 60 Sommerabenden verwandelt sich der Naturgarten des Filmarchiv Austria wieder in ein einzigartiges Open-Air-Kinoerlebnis. Dabei erwarten die Besucher Kultfilme, Neuentdeckungen und spannende Talks unter freiem Himmel. Nostalgie-Fans dürfen sich auf das handbetriebene Wanderkino Bioskop freuen, das die Magie der frühen Kinotage noch einmal lebendig und greifbar macht. Für den guten Geschmack sorgt die Grünstern Gartenküche – mit saftigen Burgern, knusprigem Steckerlfisch und kreativer Veggie-Küche.

Reguläre Tickets

Einzelticket € 10,–

10er-Block € 65,–

Ermäßigte Tickets für Mitglieder des Filmarchiv Austria

Einzelticket € 6,–

10er-Block € 50,– | für Uni Club: € 45,–

Ermäßigte Tickets für Schüler:innen, Student:innen, Pensionist:innen und Mitglieder von Vorteilsclub der Stadt Wien, Der Standard, Ö1 Club

Einzelticket € 7,–

10er-Block € 65,–

Unter anderem zu sehen sein werden Filmproduktionen wie "One to One: John & Yoko", "Before Sunrise", "Sunset Boulevard", "The Breakfast Club", "Buena Vista Social Club", "Roma", "Dirty Dancing", "Der weiße Hai" oder "Charlie's Angels".