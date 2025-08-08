Alles zu oe24VIP
Glorit: Gratis Designküche im Wert von über 25.000 € beim Haus- oder Wohnungskauf
© Glorit

Immobilien

Glorit: Gratis Designküche im Wert von über 25.000 € beim Haus- oder Wohnungskauf

08.08.25, 12:33
Auch diesen Sommer macht Glorit seinen Kunden wieder ein ganz besonderes Angebot: eine maßgefertigte Designküche inklusive Miele-Geräten – kostenlos beim Kauf eines Glorit-Hauses oder einer Glorit-Wohnung bis 31. August 2025.

„Das Herz eines Zuhauses schlägt in der Küche – sie ist heute weit mehr als nur ein Ort zum Kochen. Sie ist Treffpunkt, Bühne für Genuss und Zentrum des Miteinanders. Deshalb freut es uns, unseren Kunden ihre Entscheidung für ein neues Eigenheim von Glorit jetzt noch schmackhafter zu machen“, sagt Geschäftsführer Lukas Sattlegger.

Das »Küchen-Komplett- Paket« 2025 umfasst:
■ Fina GL Angora Nanoo-Oberflächen mit Abperleffekt
■ Granit-Arbeitsplatte „Nero Assoluto“ im Leather Look
■ Rückwand aus Lacobal-Glas (6 mm OPTI-White)
■ LED-Beleuchtung im Oberschrankboden (flächenbündig integriert)
■ Steinspüle „Blanco Subline 500U“ in Schwarz (Nero)
■ Besteckeinsatz aus Holz & viele weitere Tischlerdetails

Markenqualität aus dem  Hause Miele inklusive:
■ Geschirrspüler mit Besteckschublade, Beladungserkennung & QuickPowerWash
■ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug und Flex-Zonen
■ Dampf-Backofen mit PerfectClean
■ Mikrowelle mit 46 Liter Garraum
■ Kühl-Gefrierkombination mit DynaCool, NoFrost und LED-Innenbeleuchtung
Die Aktion ist nicht mit weiteren Rabatten kombinierbar, rückwirkend anwendbar oder in Bargeld umwandelbar. Weitere Infos unter: www.glorit.at/kuechen-aktion

Reinschauen auf die Web-Seite lohnt sich.

