ImPulsTanz macht Wien zum heißesten Dancefloor

Alljährlich präsentiert ImPulsTanz in einer außergewöhnlichen Dichte mehr als 50 Produktionen von internationalen und österreichischen Künstlern und Compagnien in den Theatern und Museen Wiens. Den Auftakt macht heute "Club Amour" im Burgtheater, bevor es morgen im MQ weitergeht.

Ab sofort steht Wien wieder als internationale Tanz-Hauptstadt im Blickpunkt des Interesses. Denn: Am heutigen Donnerstag startet das legendäre ImPulsTanz-Festival und verwandelt die Stadt ein Monat lang in eine riesige Bühne. Insgesamt werden ganze 49 Produktionen an 18 Spielorten gezeigt. Zudem lassen 257 Workshops mit 153 internationalen und heimischen Profis die Herzen aller Tanzbegeisterten höherschlagen. Ob Bühnenstar oder Hobby-Raver, beim ImPulsTanz kommt jeder auf seine Kosten.

Tanztheater Wuppertal © Oliver Look

Den Auftakt macht heute ab 19:30 Uhr der "Club Amour" im Burgtheater - eine mit Spannung erwartete Produktion des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch. Am morgigen Freitag geht es dann gleich energiegeladen weiter: Im Museumsquartier rockt "Level Up" von Amala Dianor unter freiem Himmel mit elf Tänzern zu fetten Hip-Hop-Beats.

Sofi Tukker © Getty

Das erste Highlight der Superlative steigt bereits nächste Woche. Bei den Party Nights am 18. und 19. Juli im Arkadenhof des Rathauses heizen über 60 DJs und zehn Liveacts dem Publikum mächtig ein - darunter das angesagte New Yorker Dance-Pop-Duo Sofi Tukker. Das ImPulsTanz-Festival läuft noch bis 10. August.