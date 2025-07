In-Dish: Wiens Tempel für kreative indische Küche ist zurück

Der Genusstempel für kreative indische Küche, das „In-Dish“, ist nach einer schöpferischen Pause mit neuem Konzept und einer neuen Speisekarte im Zeitungsformat wieder zurück.

© NOON Agency

Mit einem Feuerwerk an Aromen, mutigen Fusionen und einem Setting, das an britisch-kolonialen Stil erinnert, hebt sich das In-Dish in der Schwarzenbergstraße 8, Wien 1, klar von der Masse ab. Das Konzept vereint Genuss, Geschichte und Globalität auf einen Teller. Was das In-Dish so besonders macht?

Familie Zafar - sie steht seit Tag eins hinter dem Lokal In-Dish © NOON Agency

Es bleibt Familiensache – seit Tag eins steht Familie Zafar hinter dem Lokal. Vater Irfan, Mutter Uzma Zafar und die Söhne Sufian und Shah-Zeib führen gemeinsam das Restaurant mit einem loyalen Team, das vom ersten Tag an dabei ist.

Indisches Soulfood © NOON Agency

Die neue Karte: Fusion mit Fingerspitzengefühl

Kulinarisch geht In-Dish einen mutigen, modernen Weg – ohne seine Wurzeln zu vergessen. Die neue Karte ist ein Genuss-Journal, ein Food-Fahrplan zwischen Tradition und Innovation. Und ja: Sie sieht auch so aus – „In-Dish Times“, gestaltet wie eine Zeitung, erzählt Geschichten.

© NOON Agency

Keine bloße Auflistung, sondern ein Statement. „In-Dish 2.0 bedeutet für uns nicht nur Veränderung, sondern eine bewusste Weiterentwicklung – mit Respekt vor unserer Familiengeschichte und dem Mut, neue Wege zu gehen“, betont Sufian Ahmed, Gründer und Küchenchef von In-Dish.

© NOON Agency

Kreativ, mutig und klassisch zugleich

Die neue Speisekarte kombiniert Soulfood und Signature Dishes, mit Fokus auf Saisonalität, regionale Zutaten und kreative Fusionen – die Highlights: Paratha Birria Tacos – Mexico meets Mama’s Küche oder Masala Makhni Schnitzel – Wien trifft Delhi auf Augenhöhe und natürlich das legendäre Butter Chicken – jetzt charmant betitelt als „Home Affairs“.

Coole Cocktails © NOON Agency

Hier wird nicht nur gekocht – hier wird inszeniert. Regionalität, Saisonalität und weltgewandte Kreativität sind keine Schlagworte, sondern Realität. https://in-dish.at/