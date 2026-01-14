Mehrwertsteuer-Senkung: DIESE Lebensmittel werden günstiger

Grundnahrungsmittel werden ab der Jahresmitte günstiger.

Laut oe24-Informationen einigte sich die Regierung am Mittwoch auf einen echten Preis-Hammer: Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel soll ab der Jahresmitte auf fünf Prozent halbiert werden.

Handelsverband-Chef Rainer Will kündigte bereits an: "Der Handel wird diese Senkung 1:1 an die Konsumenten weitergeben". Eine genaue Liste, welche Lebensmittel unter die Kategorie "Grundnahrungsmittel" fallen, wurde noch nicht offiziell vorgestellt.

Diese Lebensmittel werden günstiger

oe24-Informationen zufolge soll es aber eine Art "Österreich-Warenkorb" geben. Darunter fallen dann Lebensmittel wie Milch, Eier, Butter, Brot, Nudeln und Kartoffeln.

Möglich ist auch, dass etwa Reis, gewisse Obst- und Gemüsesorten sowie beispielsweise heimischer Käse in den Warenkorb fallen.