© Getty Images

Mehrwertsteuer-Senkung: DIESE Lebensmittel werden günstiger

14.01.26, 09:56
Grundnahrungsmittel werden ab der Jahresmitte günstiger. 

Laut oe24-Informationen einigte sich die Regierung am Mittwoch auf einen echten Preis-Hammer: Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel soll ab der Jahresmitte auf fünf Prozent halbiert werden. 

Handelsverband-Chef Rainer Will kündigte bereits an: "Der Handel wird diese Senkung 1:1 an die Konsumenten weitergeben". Eine genaue Liste, welche Lebensmittel unter die Kategorie "Grundnahrungsmittel" fallen, wurde noch nicht offiziell vorgestellt. 

Diese Lebensmittel werden günstiger 

oe24-Informationen zufolge soll es aber eine Art "Österreich-Warenkorb" geben. Darunter fallen dann Lebensmittel wie Milch, Eier, Butter, Brot, Nudeln und Kartoffeln. 

Möglich ist auch, dass etwa Reis, gewisse Obst- und Gemüsesorten sowie beispielsweise heimischer Käse in den Warenkorb fallen.

