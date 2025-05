"Neubau tanzt" - Gratis Tanz-Workshops an 13 Standorten

Am Dienstag steigt um 18 Uhr die große Eröffnungsparty in der Neubaugasse.

Mit dem heutigen Dienstag verwandelt sich der 7. Bezirk wieder in eine gigantische Freiluft-Bühne. Unter dem Motto "Neubau tanzt" werden an 13 verschiedenen Standorten kostenlose Tanzworkshops für alle angeboten. Von Salsa über Hip Hop bis hin zu tahitianischem Tanz ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Mitmachaktion richtet sich an alle Altersgruppen und Tanzlevels gleichermaßen. Egal, ob Anfänger oder Profi, jung oder alt - jeder kann mitmachen. Die Workshops haben unter anderem zum Ziel, das Tanzen in den öffentlichen Raum zu holen und gemeinsam die Freude an Bewegung zu erleben.

Die Eröffnungsveranstaltung findet heute von 18 bis 21 Uhr in der Neubaugasse an der Ecke Lindengasse statt. Highlight des Abends wird eine Live-Performance der Volksschule Zieglergasse sein.