Neuer Rekord beim Wings for Life World Run 2025

Beim Wings for Life World Run 2025 nahmen heuer weltweit 310.719 Menschen teil, allein in Österreich waren es 74.087 - ein neuer Rekord.

Um Punkt 13 Uhr (MESZ) ertönte weltweit das Startsignal für den 12. Wings for Life World Run, dem größten Spendenlauf der Welt zugunsten der Rückenmarksforschung. Noch nie haben so viele Menschen gleichzeitig an einem Laufevent teilgenommen: 310.719 registrierte Teilnehmer aus 191 Nationen in 170 Ländern sind angetreten, um für jene zu laufen, die dazu nicht in der Lage sind. Alleine in Österreich haben sich 74.087 Menschen angemeldet – ein weiterer nationaler Rekord.

© Wings for Life Run/Philip Platzer ×

Wien ist auch in diesem Jahr wieder Gastgeber für einen von sieben globalen Flagship Runs gewesen. Startpunkt war für 13.500 Läufer heuer erstmals der Heldenplatz. Von dort aus ging es in Richtung Parlament, Burgtheater, Rathaus und der Universität Wien über den Schwedenplatz in den Prater und schließlich hinaus nach Tulln. Mit dabei in Wien waren auch heuer wieder zahlreiche Sportstars, darunter Thomas Morgenstern, Lukas Müller, Manuel Feller, Andreas Goldberger, Andi Ulmer, Benjamin Karl, Johannes Lamparter, Michael Strasser und die Band folkshilfe. Sie alle wurden von Olympiasiegerin Anna Gasser und Paralympics-Legende Reini Sampl mit dem Catcher Car, der mobilen Ziellinie des Wings for Life World Runs, verfolgt und zu ihren persönlichen Finisher-Momenten geführt.

Austausch "ganz besonders"

Mittels App nahmen Läufer und Rollstuhlfahrer weltweit individuell teil oder sind Seite an Seite bei insgesamt 452 weltweit organisierten App Run Events gestartet. Sie alle waren durch die Wings for Life World Run App miteinander verbunden, die mit der Audio Experience und dem virtuellen Catcher Car für Unterhaltung und Motivation bei den Teilnehmern sorgte. In Österreich schlüpften Moderatorin Gabi Hiller und Schauspiel-Star Gregor Bloéb in die Rollen der Motivatorin und des virtuellen Catcher Cars und begleiteten die Starter während ihres Laufs.

© Wings for Life Run/Ulrich Aydt ×

"Die Veranstaltung ist die schönste, wenn es um Inklusion geht. Hier kommen so viele unterschiedliche Menschen zusammen – bei jedem Wetter – und alle machen mit. Ganz besonders ist der Austausch, nicht nur unter Betroffenen selbst, sondern auch zwischen Läufer:innen und Teilnehmenden im Rollstuhl. So entstehen Begegnungen – echte Berührungen – und viele der Berührungsängste, die manche noch haben, lösen sich einfach auf", zeigte sich der ehemalige Skispringer Lukas Müller vom Wings for Life World Run begeistert.