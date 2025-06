Strauss-Schnitzeljagd quer durch Wien mit "ivie"-App

Die digitale Schnitzeljagd mit der ivie-App umfasst sechs Orte, Herzstück ist das vergoldete Strauss-Denkmal im Wiener Stadtpark.

Der WienTourismus lädt anlässlich seines Jahresmottos "King of Waltz. Queen of Music" zum 200. Geburtstag von Johann Strauss zur "Strauss Walzer Challenge" in der Destinations-App ivie. Bei dieser spielerischen Schnitzeljagd an sechs verschiedenen Orten können Nutzer auf den Spuren des Walzerkönigs durch Wien streifen, ihr Strauss-Wissen testen und dabei Punkte sammeln. Das Highlight wartet im Stadtpark: User lernen erste Walzerschritte unterstützt von Augmented Reality. Für die meisten Punkte lockt als Hauptgewinn ein Luxuswochenende in Wien.

© WienTourismus

© WienTourismus

"Johann Strauss Sohns Musik ist fest in der Kultur der Stadt verankert, verkörpert das Wiener Lebensgefühl und ist seit vielen Jahren starker Anziehungspunkt für kulturinteressiertes Publikum aus dem In- und Ausland. Mit unserer City Guide App ivie bereiten wir das Erbe dieses unverzichtbaren Botschafters der Weltmusikhauptstadt Wien auf moderne Art und Weise auf: Erstmals in der Geschichte des WienTourismus wird die digitale Schnitzeljagd ein Augmented-Reality-Modul beinhalten, das beim Walzer lernen hilft. Mit dieser neuen Challenge führen wir Gäste breit gefächert durch die Stadt und bieten auch den Wienerinnen und Wienern die Möglichkeit, Johann Strauss Sohn besser kennen zu lernen und ihren Walzerschritt zu verfeinern", so Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus.

Hauptgewinn: Luxuswochenende in Wien

Die "Strauss Walzer Challenge" besteht aus Check-in, Quiz-Modul und digitalem Sammelpass. An den Stationen können ivie-Nutzer:innen via Smartphone digital einchecken, wodurch sie pro Ort zwei Punkte sammeln (Check-in Punkte gesamt: 10). Pro Ort werden zudem drei Quiz-Fragen gestellt, die bei richtiger Beantwortung wiederum je drei Punkte einbringen (Quiz-Punkte gesamt: 18). Wann immer bei einem Strauss-Ort sowohl Check-in als auch Quiz erfolgreich abgeschlossen wurden, werden die Teilnehmer:innen mit einem digitalen Badge im Sammelpass belohnt. Am Stadtpark gibt es statt eines Check-ins die AR-Challenge mit zehn möglichen Punkten. Insgesamt können bei der Schnitzeljagd samt Walzerchallenge also 38 Punkte erreicht werden.

© WienTourismus/Hermann Höge

© WienTourismus

Wer 20 Challenge-Punkte zählt, kann sich bei der Tourist-Info am Albertinaplatz ein Strauss-Geschenk abholen: entweder eine Johann-Strauss-Seife von Wiener Seife, einen Strauss-Fächer oder eine Strauss-Espressotasse. Pro Monat stehen bis zu 40 Stück der genannten Goodies zur Verfügung. Wer alle 38 Punkte erreicht hat, nimmt automatisch an der Verlosung eines Wochenendes für zwei Personen im Parkhotel Schönbrunn teil – inklusive zwei Vienna City Cards, Wiens offizieller Gästekarte, für den nächsten Besuch in der Stadt. Auch das Gewinnerhotel hat einen Bezug zu Strauss: Im Vorgängerbau "Dommayers Casino" wurden mehrere Werke von Johann Strauss Vater und Sohn uraufgeführt. Die "Strauss Walzer Challenge" läuft bis 31. Dezember 2025. Die Verlosung des Hauptgewinns erfolgt im Jänner.