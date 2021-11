Schallenberg kündigt „ungemütliche Weihnachten für Ungeimpfte“ an.

Wien. Spät, aber doch lenkte gestern Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer ein. Am Montag wird ein „Lockdown“ für Ungeimpfte in seinem Bundesland – Sieben-Tage-Inzidenz bei über 1.000 und Spitäler vor dem Kollaps – kommen. Stelzer gab sich über die Situation – ÖSTERREICH berichtet seit über einer Woche über die Dramatik in Oberösterreich – „überrascht“.



Am Mittwoch – nachdem Intensivmediziner wie Richard Greil via oe24.TV und ORF bereits dringende Hilfsappelle abgesetzt hatten – versuchte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein Salzburg und Oberösterreich von einem Lockdown für Ungeimpfte zu überzeugen. Heute findet über die Details eine weitere virtuelle Sitzung statt. Experten sind (siehe rechts) der Meinung, dass das nicht mehr reiche.



