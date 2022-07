27-Jährige vergewaltigt: Polizei fahndet nach diesem Mann

Die Polizei fahndet nach einem Verdächtigen, der eine Frau in Wien-Penzing vergewaltigt haben soll.

Wien. Der Mann auf dem Foto steht im Verdacht in den Abendstunden des 15.06.2022 eine 27-Jährige im Bereich des Gustav-Jäger-Parks (14. Bezirk) mit Alkohol und Medikamenten in einen beeinträchtigten Zustand versetzt und mehrfach sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

© LPD Wien

Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach der Tat aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25300 erbeten.