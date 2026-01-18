Nach tödlichem Bergunfall: Neuer Bürgermeister für Spital

Nach über 20 Jahren Exenberger übernimmt nun ein SPÖ-Kollege.

Spital. In der Gemeinde Spital am Pyhrn (Bez. Kirchdorf) wurde heute aus einem traurigen Grund ein neuer Bürgermeister gewählt. Der 57-jährige Dieter Radhuber folgt auf Ägidius Exenberger (beide SPÖ), der die Geschicke der 2.300-Einwohner-Gemeinde seit 2003 bis zu seinem tödlichen Bergunfall im August 2025 geleitet hatte.

Radhuber erreichte rund 64 Prozent der gültigen Stimmen und gewann mit klarem Vorsprung vor Gegenkandidatin Johanna Ellmauer von der ÖVP.

SPÖ-Landesparteivorsitzende Martin Winkler: „Das Wahlergebnis zeigt, dass Spital am Pyhrn ganz genau weiß, dass ein sozialdemokratischer Bürgermeister die beste Wahl für eine Gemeinde ist. Dieter wird sein Amt mit großer Sorgfalt, kompetent und verantwortungsbewusst ausführen, da bin ich mir sicher. Er ist ein engagierter Politiker und er packt an, wenn es darum geht, Verbesserungen im Ort umzusetzen.“