Superreiche wurden um 80 % reicher

3.000 Milliardäre gibt es laut Oxfam-Studie. Die haben beim Vermögen insgesamt sehr stark zugelegt.

Es gibt immer mehr Milliardäre auf der Welt. Ihr Vermögen wächst und wächst, zeigt ein Bericht , den die NGO Oxfam zum Start des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos veröffentlicht.

So besaßen die rund 3.000 Milliardärinnen und Milliardäre weltweit im vergangenen Jahr ein Vermögen von 18,3 Billionen US-Dollar (ungefähr 15,75 Billionen Euro). Seit 2020 wurden sie inflationsbereinigt um 80 % reicher. Gleichzeitig lebe fast die Hälfte der Menschheit in Armut, betont Oxfam.

"Wir leben in der Ära der Milliardäre"

Dem Bericht liegen „Forbes“-Schätzungen zum Vermögen von Milliardären zugrunde und Daten der Weltbank.Im vergangenen Jahr sei das Vermögen der Milliardäre um rund 16 % gewachsen – dreimal schneller als im Durchschnitt der Vorjahre, erklärt Charlotte Becker, die Vorständin von Oxfam Deutschland.. Die zwölf Reichsten hätten nun mehr Geld als die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung, das sind mehr als vier Milliarden Menschen: „Wir befinden uns in der Ära der Milliardär*innen – und das ist keine gute Nachricht für die Welt“, sagt Becker.