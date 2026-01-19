Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Drohnen Bundesheer
© Bundesheer/Mario Rettenbacher

Babler bremst

Wehrdienst-Streit geht in Verlängerung

19.01.26, 07:00
Teilen

Wehrdienstkommission zeigt Plan morgen ++ Babler bremst. 

Jetzt wird es ernst: Die Wehrdienstkommission präsentiert morgen ihre Reformidee zu Wehr- und Zivildienst sowie Miliz. Dem Vernehmen nach dürfte sie auch eine Verlängerung des Wehrdienstes empfehlen. Für die Weiterentwicklung des Präsenzdienstes ist laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) aber jedenfalls ein „breiter Konsens“ nötig.

Babler: »Ist nicht im Regierungsprogramm«

Brems-Manöver. Verteidigungsministerin Tanner gibt zu bedenken: „Wenn man ausschließlich den Wehrdienst verlängern würde und den Wehrersatzdienst nicht, dann würde das zu einer sinkenden Zahl bei den Rekruten führen.“ Für eine Verlängerung des Zivildienstes braucht es jedoch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament.
Im Bundesheer ist man überzeugt, dass nur ein längerer Wehrdienst (aktuell 6 Monate) die sichere Ausbildung gewährleistet.

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) bremst derweil in der ORF-Pressestunde: „Eine Verlängerung ist im Regierungsprogramm nicht vorgesehen.“ Er will die Kommissionsideen aber „ansehen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden