Wehrdienst-Streit geht in Verlängerung

Wehrdienstkommission zeigt Plan morgen ++ Babler bremst.

Jetzt wird es ernst: Die Wehrdienstkommission präsentiert morgen ihre Reformidee zu Wehr- und Zivildienst sowie Miliz. Dem Vernehmen nach dürfte sie auch eine Verlängerung des Wehrdienstes empfehlen. Für die Weiterentwicklung des Präsenzdienstes ist laut Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) aber jedenfalls ein „breiter Konsens“ nötig.

Babler: »Ist nicht im Regierungsprogramm«

Brems-Manöver. Verteidigungsministerin Tanner gibt zu bedenken: „Wenn man ausschließlich den Wehrdienst verlängern würde und den Wehrersatzdienst nicht, dann würde das zu einer sinkenden Zahl bei den Rekruten führen.“ Für eine Verlängerung des Zivildienstes braucht es jedoch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament.

Im Bundesheer ist man überzeugt, dass nur ein längerer Wehrdienst (aktuell 6 Monate) die sichere Ausbildung gewährleistet.

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) bremst derweil in der ORF-Pressestunde: „Eine Verlängerung ist im Regierungsprogramm nicht vorgesehen.“ Er will die Kommissionsideen aber „ansehen.“