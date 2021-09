Ludwig: Druck für Gratis-Tests

Bürgermeister Michael Ludwig will Mittwoch Druck für gemeinsamen Kurs machen.

„Das Schlimmste, was in der Corona-Pandemie passieren kann, ist, dass sich keiner mehr auskennt, was jetzt wo gilt“, war die Warnung aller ExpertInnen seit Beginn der Corona-Pandemie.



Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat dennoch einen eigenen Weg für Wien eingeschlagen, als zu Sommerbeginn Bundeskanzler Sebastian Kurz die Pandemie de facto für beendet erklärt hat.



