Ludwig schießt erneut scharf gegen Gewessler

Ludwig kritisiert Präsentation des Klimatickets und Vorgehen bei Lobautunnel.

Wien. „Wir in Wien waren schon sehr erstaunt“, gibt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einem Interview mit der APA zu Protokoll. Die Rede ist von dem Vorpreschen der Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) beim Klimaticket. Dieses wurde letzte Woche präsentiert – jedoch ohne den Ver­kehrsverbund Ostregion (VOR).

Für Ludwig sei das „kein guter Verhandlungsstil“. Er vermutet, dass Gewessler ihre Entscheidung mehr vom Wahltermin in Oberösterreich am 26. September abhängig mache. Das österreichweite Klimaticket sei in Wahrheit nun gar keines, so der Stadtchef. Auch bei der derzeitigen Evaluierung der Nordostumfahrung inklusive Lobautunnel pocht Ludwig einmal mehr auf eine rasche Entscheidung der Ministerin.