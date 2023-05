Mädchen (12) bei U-Bahn-Station von Teenie-Bande verprügelt

Die 12-Jährige wurde von der Teenie-Bande bei der U-Bahn-Station Oberlaa angegriffen.

Zwei Mädchen im Alter von 13 Jahren (beide Stbg.: Österreich), sollen mit einem 12-jährigen Mädchen, einer Bekannten, in Streit geraten sein. Die 13-jährigen Mädchen befanden sich in einer größeren Gruppe. Ein Bub aus dieser Gruppe soll die 12-Jährige sodann aufgefordert haben, Bargeld heraus-zugeben. Als diese sich weigerte, schlug und trat die Gruppe auf sie ein. An-schließend soll dem Mädchen Bargeld geraubt worden sein. Ein Zeuge schritt ein, weshalb die Tatverdächtigen flüchteten.

Die 12-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt. Sie musste vor Ort notfallmedizinisch versorgt werden und wurde anschließend in ein Spital gebracht.

Da ein Bekanntschaftsverhältnis besteht, konnten zwei der mutmaßlichen Täter rasch ausfindig gemacht werden. Die beiden Mädchen stritten die Tat ab. Sie wurden anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Ermittlungen zu den anderen Beteiligten laufen.