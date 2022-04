Männer mit Schusswaffe überfallen Teenie-Duo auf Bahnsteig

Die Täter sind auf der Flucht – die Polizei bittet um Hinweise.

Wien. Am Donnerstag um etwa 21.40 Uhr überfielen zwei bislang unbekannte Männer am Bahnsteig des Handelskais einen 16- und einen 17-Jährigen. Die Täter waren mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet und bedrohten die zwei Jugendlichen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Die Tatverdächtigen hätten die beiden aufgefordert, mit auf die Donauinsel zu kommen. Dort seien den Opfern die Mobiltelefone sowie die Geldbörsen abgenommen worden. Die mutmaßlichen Täter sowie die Geschädigten sollen sich noch gemeinsam zu einem Bankomaten, um Geld zu beheben, begeben haben, welches die Tatverdächtigen ebenfalls geraubt hätten. Schlussendlich seien die Mobiltelefone wieder ausgefolgt worden und die Beschuldigten sollen mit einem Ladegerät der Opfer sowie dem Bargeld geflüchtet sein.

Die Polizei bittet um Hinweise

Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich bei den Tatverdächtigen um zwei männliche Personen mit dunklem, lockigem Haar handeln, die beide dunkel bekleidet gewesen sein sollen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu den Tatverdächtigen werden in jeder Polizeiinspektion bzw. unter der Telefonnummer 01-31310-62800 erbeten.