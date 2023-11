Mann drohte Frau vom Balkon zu werfen

Aus Angst vor dem tobenden Ehemann hatte sich eine 59-Jährige in Wien im Bad eingeschlossen, von wo aus sie die Polizei alarmierte: "Hilfe, mein Mann wollte mich vom Balkon werfen!"

Wien. Wieder ein Fall vom häuslicher Gewalt, der mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot sowie einem vorläufigen Waffenverbot endete. Ob die Frau ihren Peiniger damit ein für alle mal los ist, bleibt allerdings ungewiss.

Eskaliert ist die Auseinandersetzung zwischen der Frau (59) und ihrem Partner in einer Wohnung im 3. Stock in Favoriten. Laut Aussagen des Opfers war es seit mehreren Jahren immer wieder zu Streitereien zwischen ihr und ihrem Gatten, einem 66-jährigen Serben, gekommen. Sonntagabend habe er sie mehrmals geohrfeigt und mit der Faust geschlagen. Weiteres drohte er ihr, dass er sie vom Balkon werfen würde, wenn sie ihm kein Geld mehr gibt. Daraufhin schloss sich die Frau im Badezimmer ein, bis die einschreitenden Beamten in der Wohnung waren.

Der Angreifer wurde wegen des Verdachts der schweren Nötigung und Körperverletzung vor Ort festgenommen. Er ist allerdings nicht geständig.