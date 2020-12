Mann hat 222 Cannabis-Pflanzen in seiner Wohnung in Wien

In der Wohnung wurden 222 Stück Cannabispflanzen aufgefunden und sichergestellt.

Wien. Ein Zeuge alarmierte am Mittwoch um 19 Uhr die Polizei, da er den Verdacht hatte, dass in einer Wohnung in der Ettenreichgasse im 10. Bezirk eine Cannabisaufzucht betrieben wird, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten fuhren zur besagten Wohnung, bei der die Wohnungstür offen stand. In der Wohnung wurden 222 Stück Cannabispflanzen aufgefunden und sichergestellt. Der Wohnungsbesitzer konnte nicht angetroffen werden.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.