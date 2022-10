Mann in Wiener Lokal mit Schreckschusspistole bedroht

Der 49-Jährige konnte dem Beschuldigten die Waffe aus der Hand schlagen, bei der nachfolgenden Rauferei verletzten sich die Kontrahenten gegenseitig leicht mit Faustschlägen.

Wien. In einem Cafe in Wien-Hernals hat ein betrunkener 54-Jähriger am Sonntagvormittag einen anderen Mann bei einem Streit mit einer Schreckschusspistole bedroht. Der 49-Jährige konnte dem Beschuldigten die Waffe aus der Hand schlagen, bei der nachfolgenden Rauferei verletzten sich die Kontrahenten gegenseitig leicht mit Faustschlägen. Die gerufene Polizei nahm den 54-Jährigen fest und stellte die Pistole sicher. Der Mann hatte bei dem Vorfall gegen 11.15 Uhr rund zwei Promille.

Der Beschuldigte dürfte in dem Lokal Hausverbot gehabt haben. Vermutlich war es deshalb zu dem aktuellen Streit gekommen, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich.