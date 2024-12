Älterer Herr nach Unfall mit Bim in Lebensgefahr

Nach einem Unfall mit einer Straßenbahn in Wien-Hietzing am Dienstagvormittag soll ein älterer Herr in Lebensgefahr schweben.

Ein fürchterlicher Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr auf der Hietzinger Hauptstraße. Der laut ersten Informationen ältere Herr dürfte - aus noch ungeklärter Ursache - von der Bim erfasst worden sein. Die Berufsrettung war gleich mit mehreren Teams vor Ort im Einsatz. Der Mann sei mit schweren Verletzungen in einen Schockraum gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Berufsrettung. Der Fußgänger wollte die Straße überqueren und soll dabei die Straßenbahn übersehen haben. Der genaue Unfallhergang war zunächst allerdings unklar. Der Bim-Fahrer wird krisenpsychologisch betreut.