Mann schlug mit Holzlatte auf 17-Jährigen ein

Streit wegen Lärmbelästigung.

Bei einem Streit wegen Lärmbelästigung hat am Samstag ein 52-jähriger Mann in der Ferdinand-Käs-Gasse in Wien-Floridsdorf auf einen 17-jährigen Mopedlenker mit einer Holzlatte eingeschlagen. Das Opfer erlitt Verletzungen am Arm und am Sprunggelenk und wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei.

Der Tatverdächtige, der auch das Moped beschädigt hat, wurde vorläufig festgenommen. Der Attacke dürften einige Streitigkeiten rund um die Lautstärke des Gefährts vorausgegangen sein.