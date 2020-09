Mann soll in Wien Frau belästigt & Polizisten attackiert haben

Beamte der Polizeiinspektion Kopernikusgasse wurden zu dem Einsatz gerufen, weil der 22-jährige versucht haben soll, eine 20-jährige Frau sexuell zu belästigen.

Beamte der Polizeiinspektion Kopernikusgasse wurden zu dem Einsatz gerufen, weil der 22-jährige versucht haben soll, eine 20-jährige Frau sexuell zu belästigen. Nachdem sich der Tatverdächtige nicht ausweisen konnte und seine Daten auch nicht bekanntgeben wollte, wurde er zur Feststellung seiner Identität in eine Polizeiinspektion mitgenommen. "In der Polizeiinspektion versuchte sich der Mann durch Schläge und Tritte der Identitätsfeststellung zu entziehen", so die Exekutive. Der 22-Jährige wurde festgenommen.