Mann wollte seine Frau (22) mit Sessel attackieren

Sie habe den Schlägen ausweichen und auf die Straße flüchten können, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Wien. Eine 22-jährige Frau (Stbg.: Serbien) verständigte den Polizeinotruf. Sie gab an, ihr Ehemann habe sie soeben in der gemeinsamen Wohnung mit dem Umbringen bedroht und versucht, sie mit einem Sessel zu schlagen. Sie habe den Schlägen ausweichen und auf die Straße flüchten können, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Polizisten der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße nahmen den Beschuldigten, einen 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, in der Wohnung fest. Darüber hinaus wurde gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Angaben der Frau zufolge, soll es bereits in der Vergangenheit zu Drohungen und körperlichen Übergriffe gekommen sein.