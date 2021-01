Wien erhält 2 neue Hotspots in der City: eine coole Tagesbar und einen Uhren-Store.

Innere Stadt. Szene-Gas­tronom Martin Ho expandiert und realisiert bald zwei neue coole Projekte.

Ein ÖSTERREICH-Lokalaugenschein in der Wollzeile zeigt: Von außen scheinen die Bauarbeiten abgeschlossen zu sein. Ein Sprecher von Martin Ho bestätigt: „Die Tagesbar Ypsilon ist Freitag fertiggestellt worden. Bald soll eröffnet werden.“ Die Gastro-Inovation, für die man ganz ohne Schlüssel hineinkommt, befindet sich zwischen Hos X Club und Yvies Pho House.

Uhren. Laut Instagram steht auch der Onofoneconcept Store in den Startlöchern: In der Seilerstätte 16 hat Ho das ehemalige mexikanische Lokal TetaTe in ein Uhren-Geschäft umgebaut. Hier gibt es Rolex, Breitling und Co. zu erstehen. A. Lautmann