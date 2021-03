Maskenpflicht im Freien soll auch für Jogger und Radler gelten

Ab heute gilt an allen Jugend-Treffpunkten der City strenge Maskenpflicht.

Wien. Wie in ÖSTERREICH angekündigt, hat Bürgermeister Michael Ludwig am Tag vor dem Lockdown den nächsten drastischen Schritt zur ­Bekämpfung der Corona-Pandemie gesetzt: Ab sofort gilt zumindest bis zum 10. April an fünf Hotspots auch im Freien eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.



Weiters soll die Mundschutz-Pflicht auch für Jogger, Radler und E-Scooter gültig sein – eine Entscheidung, die bei Sportlern für Unmut sorgt.



