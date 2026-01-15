Meet & Greet mit SpongeBob & Patrick im Stadion Center

Am Samstag erwartet im Wiener Stadion Center die Kids eine einzigartige, bunte Live-Spieleshow mit SpongeBob Schwammkopf und Patrick.

SpongeBob Schwammkopf und Patrick kommen persönlich nach Wien und bringen jede Menge gute Laune mit. Am Samstag, dem 17. Jänner, lädt das Stadion Center Kinder und Familien zu einem farbenfrohen Spielefest ein. Von 10 bis 16 Uhr verwandelt sich das Einkaufszentrum in eine lebendige Bühne voller Lachen, Musik und Mitmachaktionen.

Moderator Robert Steiner führt durch vier Spielshows, die jeweils um 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr starten. Kinder dürfen bei Riesenwürfeln, einem Geräuschespiel, dem Plüschtierspiel und einer überdimensionalen Version von "Vier gewinnt" mitmachen. Dabei geht niemand leer aus, denn ausnahmslos alle Kinder, die mitspielen, können sich über Preise freuen und diese auch mit nach Hause nehmen.

Top-Marken in rund 60 Shops. © Stadion Center

Zwischen den Showblöcken haben Kinder die Chance, ihre TV-Helden hautnah zu erleben und mit SpongeBob und Patrick Erinnerungsfotos zu machen. Ein DJ sorgt mit fröhlicher Musik für die passende Stimmung, während beim Kinderschminken kleine Gäste in Katzen, Tiger, Piraten oder andere Fantasiefiguren verwandeln werden. Wer den Tag im Stadion Center verbringt, erlebt Unterhaltung pur, glückliche Kinder und strahlende Gesichter.